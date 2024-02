Falleció la actriz mexicana Helena Rojo tras perder batalla contra el cáncer

224682

La noche de este sábado 3 de febrero se confirmó el fallecimiento de la aclamada actriz Helena Rojo tras una lucha contra el cáncer, confirmado por la periodista María Luisa Valdés Doria de Multimedios.

Reconocida por su talento y presencia magnética en pantalla, deja un legado imborrable en la memoria de sus seguidores. Su partida tomó por sorpresa a la comunidad artística, así como a sus fans, debido a que no esperaban la noticia.

“Confirmo el fallecimiento de la gran Helena Rojo, falleció a las 3 de la mañana de cáncer, será velada en su casa.. descanse en paz”, destacó el comunicado.

Artistas mexicanos de luto



Una de las actrices que fue de las primeras en reaccionar fue Lucero, quien uso su cuenta oficial de X para reaccionar sobre el fallecimiento de la “primera actriz”, lamentando en el proceso la noticia de la partida de Helena Rojo.

“La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos”, expresó en su cuenta oficial de X.

“¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro… Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados Paz, esa Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Descansa en Paz mi querida Helena!, escribió María Sorté.

“QEPD la gran actriz #HelenaRojo. Nos quedamos con su brillo en grandes actuaciones”, acotó Jorge Ramos.





La vida de una artista



Helena Rojo, cuyo nombre real era María Elena Enríquez Ruiz, fue una reconocida actriz mexicana que nació el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Debutó en la pantalla grande en 1968 y a lo largo de su carrera, cautivó a audiencias tanto nacionales como internacionales con su talento y versatilidad en la actuación.

