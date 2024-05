Falleció el actor británico Ian Gelder: Famoso por su papel de Kevan Lannister en “Juego de tronos”

El actor británico Ian Gelder, mejor conocido por su papel de Kevan Lannister en Juego de tronos, murió a los 74 años, anunció este martes su esposo y compañero actor Ben Daniels.

“Con una enorme tristeza y un gran corazón roto en un millón de pedazos, dejo esta publicación para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida Ian Gelder”, escribió Daniels en Instagram.

A Gelder le habían diagnosticado cáncer de las vías biliares en diciembre y Daniels había dejado de trabajar para cuidarlo, pero “ninguno de nosotros tenía idea de que todo sería tan rápido”, añadió.

“Era el ser humano más amable, generoso, de espíritu y amoroso”, escribió Daniels en homenaje a su rock y compañero durante 30 años.

A lo largo de una carrera de décadas, Gelder apareció en programas de televisión como Torchwood, His Dark Materials y Doctor Who, pero fue su actuación en Game of thrones la que lo catapultó a un nuevo nivel de fama.

Interpretó al hermano menor y asesor de confianza del temible Lord Tywin Lannister en el exitoso programa y apareció en cuatro de sus ocho temporadas.

Gelder también fue un actor de teatro veterano, interpretando papeles importantes como el de Antonio en El mercader de Venecia y el del duque de Clarence en Ricardo III en la Royal Shakespeare Company (RSC).

Su muerte provocó homenajes de toda la industria. La estrella de Withnail & I, Richard E. Grant, le dijo a Daniels en Instagram que “lamentaba mucho la incalculable pérdida de su amado Ian”, mientras que el RSC recordaba a “una de las personas más amables y gentiles en el negocio” y el Doctor Who publicó el showrunner Russell T. Davies sobre su tristeza por el fallecimiento de un actor “encantador y divertido”.

CNN