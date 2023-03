Estos son los favoritos a ganar en los Óscar 2023

57069

Este domingo 12 de marzo se celebran los nonagésima quinta edición de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y recibirá a la élite más famosa del mundo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



«Everything Everywhere All at Once», nominada a mejor película, ha rotó el récord como la cinta con mayor número de galardones en la historia del cine, con 158 condecoraciones en su haber, aún faltando los que podría ganar esta noche.

Brendan Fraser, conocido por interpretar al protagonista de «La Momia» y «George de la selva», está nominado como Mejor Actor en rol Protagónico, es el favorito por su rol de Charli en «The Wale», un hombre que cría a su hija adolescente mientras enfrenta una obesidad mórbida y lucha con el estigma de ser gay.

Ana de Armas, la cubana que interpreta a Marilyn Monroe, se posiciona junto a la australiana Cate Blanchett para ganarse el premio a Mejor Actriz en rol Protagónico. Una de ellas por la biografía de la rubia dorada de los años 50 y 60 de Hollywood en «Blonde», mientras la otra es una talentosísima directora de orquesta que se encuentra envuelta en un procesos legal en «Tár».

«Avatar the way of water», de James Cameron, regresa después de una década y logra llevarse 4 nominaciones, entre ellas Mejor Efectos Visuales y Mejor Película..

Hay tres favoritas para llevarse a casa el premio a la mejor película este año, con The Fabelmans (drama semiautobiográfico de Steven Spielberg), The Banshees of Inisherin se hizo con el Globo de Oro a la mejor comedia o musical y está reforzada por una serie de aclamadas interpretaciones, como la de Colin Farrell en el papel de Padraic, que están dando mucho que hablar.

Everything Everywhere All at Once, es quizás la gran favorita de los fans. Aunque a veces eso no sirve de nada cuando se lee el nombre en el sobre, sería una buena noticia que una película con un reparto predominantemente asiático (y, en Ke Huy Quan, un actor ignorado por Hollywood durante décadas) ganara el premio a la mejor película.

Nominaciones a Mejor Director

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Las predicciones apuntan a Steven Spielberg ha sido nominado ocho veces al premio al mejor director. Que se lleve a casa el premio por tercera vez (ya lo ganó por La lista de Schindler y Salvando al soldado Ryan), al igual que a los directores de Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan y Daniel Scheinert (alias The Daniels) y Todd Field (Tár).



Leer más: OSCARS 2023: Lista de nominados, películas favoritas

Noticia al Día