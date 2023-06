Este actor cumple hoy 71 años: El de Una búsqueda implacable

106918

William John Neeson3​4​(Ballymena, Antrim, 7 de junio de 1952), conocido como Liam Neeson, es un actor británico que también posee las nacionalidades irlandesa y estadounidense. En 1976 comenzó a actuar en el Teatro Lírico de Belfast, donde estuvo dos años. Su primer papel reseñable en el cine fue el de la película Excalibur de 1981. En esa década también participó en filmes como The Bounty (1984), junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins; La misión (1986), con Robert De Niro y Jeremy Irons; o el wéstern Con su propia ley (1989), protagonizado por Patrick Swayze.

La fama mundial le llegó con su interpretación de Oskar Schindler en la aclamada película La lista de Schindler (1993), dirigida por Steven Spielberg, un papel por el que fue nominado a los premios Óscar. Desde entonces, Liam Neeson ha interpretado papeles protagonistas en numerosos filmes como Rob Roy (1995), Michael Collins (1996), la adaptación de la novela Los Miserables en 1998, Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), el drama biográfico Kinsey (2004) y Batman Begins (2005). En 2008 la carrera del actor recibió un nuevo impulso que lo convirtió en un héroe del cine de acción gracias al estreno del filme francés Taken, primera entrega de una trilogía. En los últimos años, Neeson ha protagonizado otras películas de acción como El equipo A (2010), Furia de titanes (2010), Unknown (2011), The Grey (2012), The Dark Knight Rises (2012), Non-Stop (2014), Run All Night (2015), El pasajero (2018) y Men in Black: International (2019).

Liam Neeson ha sido nominado a numerosos premios, como el premio Óscar a mejor actor, el BAFTA a mejor actor protagonista o el Globo de Oro a mejor actor de drama. La revista Empire lo incluyó en sus listas de Los 100 actores más atractivos de la historia y Las 100 mayores estrellas de cine de todos los tiempos.

