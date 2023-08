Esposa del actor Juan Pablo Raba rompe el silencio tras acusaciones en su contra

143736

En los últimos días, se conoció el caso de la actriz venezolana Joseline Rodríguez, quien acusó al reconocido actor colombiano Juan Pablo Raba de acosarla en el trabajo.

En medio de todo este ‘boom’ que causó esta noticia, Mónica Fonseca, esposa de Juan Pablo Raba, denunció enviar un mensaje muy particular. Debido a que, el actor colombiano no ha dicho nada al respecto.





“El silencio es capaz de componer armonía y sobre todo de traer claridad al pensamiento. Llegar a la verdad recopilando con rigurosidad lo que en sí misma la alimenta: la calma, la memoria clara, la historia… la verdad no se afana”, fueron algunas de las palabras.

Además, en las siguientes historias de Instagram, se ve cómo aparece con su marido y le dice “Te tengo y tú eres simplemente extraordinario”.

Esto lo reveló la venezolana recientemente en una entrevista, en donde empezaron a hablar del tema y lo dijo como si nada. Joseline Rodríguez, dijo que cuando estaba empezando en el mundo de la televisión sucedió todo. Los hechos habrían ocurrido cuando juntaos estaban grabando en el Canal RCN.





Juan Pablo Raba, quien es reconocido por su gran papel en la novela ‘Mi gorda bella’. La actriz explicó en aquella entrevista, que el hombre la llevó a un cuarto, la acorraló y ahí intentó besarla.

“Ese hombre me dio contra la pared y quería darme besos, a meterme mano. A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, expresó.

Luego de revelar esto, Joseline confesó que se sentía muy mal. Cuando sucedió todo, ella intentó empujarlo y que cuando unos camarógrafos llegaron, se sorprendieron de lo sucedido.





