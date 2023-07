121349

“Si me dieran un papel para interpretar un personaje de la Venezuela actual, me gustaría que fuera aquel del que llevara la bandera por la libertad del país, no me importaría cómo fuera, solo que se identificara con el estandarte de esa libertad”.

Esa fue la respuesta que nos dio Flor Núñez, destacada actriz de renombre en Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos, que está de visita en nuestra ciudad y compartió un momento con los periodistas de Noticia al Día y cuando le dijimos que con su gran habilidad para interpretar y transmitir emociones intensas, fuertes y auténticas, nos dijera qué papel le hubiese gustado interpretar en la Venezuela actual que a su juicio encajara en su estilo de trabajo, nos dio esa respuesta.

“Estaríamos imaginando un personaje en dicha interpretación, que en este caso sería la libertadora del país, pero lo que hay que tener claro es que junto al personaje los demás deben estar en función de unir voluntades, y no existiría una sola libertadora, sino miles de conciencias libertadoras unidas en un fin común”, sería parte de la trama entonces.

Dejamos esa parte de la conversación hasta ahí y tocamos lo referente a que, en estos momentos, se habla de una nueva apertura de telenovelas en la industria de nuestro país, lo que “sería maravilloso porque el nivel de la telenovela venezolana de los años ’60, ’70, ’80, competía en el mundo entero, liderando junto a otros aspectos”. Hoy en día estamos “inundados” por trabajos que vienen de otros países como Colombia, México, Arabia, que son buenas, pero las venezolanas ocupaban el primer lugar porque al publico nuestro le gusta ver a sus artistas, comentó.

Esta estrella venezolana siempre anheló la actuación. En 1977, inició su carrera con un papel en la recordada telenovela La zulianita, transmitida por Venevisión, para luego tener su primer rol principal en 1980 en Buenos días, Isabel junto a José Bardina, con el que logró un éxito que la catapultó a otras producciones en la misma cadena televisiva, fuera protagonista o secundaria.

Artistas desasistidos

En medio de la situación país que vivimos, uno de los renglones que más ha sido golpeado y desasistidos es el de los artistas, sobre todo los que se dedicaban a la televisión.

Muy sentida, mostrando en su rostro una tristeza, Flor Núñez recordó que en un tiempo la llamada Casa del Artista, con el trabajo de Amador Bendayán y Mirla Castellanos, hicieron una excelente labor por los artistas, peo así como muchas otras cosas, por cuestiones políticas también cerró.

“Existía una caja de ahorros, atención médica y se habían logrado grandes cosas para ayudar a los artistas, pero todo se vino abajo por las mismas razones políticas y se acabó. Los artistas estamos desasistidos en este país, sin un gremio que nos asista, y vemos compañeros como Humberto García, Bélen Díaz, Helianta Cruz, Nancy González y muchos otros que necesitan ayuda”, comentó la artista.

Labor didáctica, talleres de actuación

De visita en nuestra ciudad y como parte de su labor didáctica, dictará un taller de actuación en el Centro Gallegos de Maracaibo el 8 de julio, un master class de ocho horas, un sólo día a partir de las 9 am, como parte de un programa que cumplirá en Valencia, San Antonio y la capital del país, donde presentará además la obra Dra. Sexo.

Será la única master class que pueden aprovechar los jóvenes actores y con experiencia, que pueden participar del taller porque el tiempo no da para más y se hace corto . “Vine a ver a mi familia, a mi madre, a mi gente, a mi país y estoy complacida”, señaló.

“Me he desarrollado y estudiado mucho la parte de la docencia, como maestra y como coach y directora de teatro aparte de la actuación. Disfruto dar a las nuevas generaciones toda la experiencia que he acumulado durante casi 50 años.

Los interesados pueden comunicarse por el 0414 6956492 o escribir a @yackiearteaga o @flornuñezactriz

Antes de concluir, dijo Flor Núñez que el aporte que puedan hacer actores y actrices como ella, a la juventud que se forma, que es la generación de relevo, es formar verdaderos profesionales, que mejoren su desarrollo actoral y es a través de la docencia como se logra.

Javier Sánchez

Fotos: Xiomara Solano