Elba Escobar anunció a sus seguidores que está de luto

213817

La actriz venezolana Elba Escobar anunció a través de su cuenta Instagram que está de luto por el fallecimiento de su hermana.

Lee también: Nacho Mendoza y Melany Mille revelaron el sexo de su segundo hijo

Escobar conmovió a sus seguidores, tras publicar un video por el cual dio a conocer la muerte de Elizabeth.

En el audiovisual difundido en la red social de la camarita se puede visualizar a la criolla junto a Elizabeth durante sus primeros años de vida, adolescencia, juventud, adultez hasta el momento de su muerte, hecho que enluta a la familia.

“¡Hermanita de mi alma! Vuela, ya no hay nada que te lo impida, siempre estuviste conmigo, desde que nací, tus mimos, tus cuidados y esos ojos vibrantes y esa energía inquieta que me despertaba, has estado en cada momento de mi vida, he estado en cada momento de la tuya”, escribió.

Noticia al Día