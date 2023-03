66218

Durante la presentación del programa La Voz Chile, una venezolana sorprendió con su gran talento a los cuatro jueces, pero en especial a José Luis Rodríguez, el Puma.

Su nombre es Hadonais Nieves, quien logró tocar el corazón del cantante venezolano y conmoverlo hasta las lágrimas

La venezolana interpretó el éxito Él me mintió, de la argentina Amanda Miguel, con una pasión deslumbrante.

Y es que el Puma se fue en llanto y admiró a su compatriota por su capacidad de mostrar sus sentimientos.

“Lo que tú sentiste yo lo sentí, primera vez que estoy en este sitio y alguien me levanta la piel. Es posible que a lo mejor te pasó a ti lo que dice la canción, algo te pasó y ese algo me está transmitiendo. Me pasaste tus sentimientos y tus lágrimas, me rompiste la coraza y penetraste mi alma”, le manifestó el artista a la estrella naciente Hadonais.

Por su parte, Nieves explicó que actualmente se dedicaba a cantar en el metro y en cualquier lugar que pueda para ganarse la vida.

Noticia al Día / Con información de Diario 2001