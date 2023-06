El encuentro entre padre de Checo Pérez y Luis Miguel en Madrid

118272

Luis Miguel se reencontró con Checo Pérez y la familia de este en Madrid por lo que cuentan su experiencia.

Luego de que informaran sobre la reunión en entrevista exclusiva con la revista Caras, el papá del piloto de la Fórmula 1 expresó:

Sobre la reciente reunión que sostuvo con el artista manifestó que ya pudo conocer a la diseñadora de modas española que le cambió la vida al ‘Sol de México’.

“Estaba en Madrid y pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a Checo y le dije: ‘Checo está aquí afuera’, entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platiqué yo con ella”.

“Vi a Luis Miguel muy contento y motivado, está mejor que nunca”, reseñó Yahoo.com

Añadió: “La verdad es que, aunque nos veamos poco, somos familia. Ahora que mis tres hijos están viviendo en Europa, les encargo que frecuenten a Luis Miguel y a Sergio que está allá”.

Tras reflexionar sobre cómo nació la amistad entre Luis Miguel y su familia, el padre de Checo Pérez manifestó:

“Lo conocí el 12 de diciembre del 2012. Estaba en Roma con el Papa, cuando me habló el representante de Micky y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, entonces volé de Roma a Miami a reunirme con él”.

Sobre su interés por conocer al intérprete dijo: “Nos tomamos unos martinis y ahí nació el proyecto de lanzar un tequila, pero no logró concretarse y yo no quise insistir”.

“Es muy bonito, porque la relación con Luis Miguel la tuve antes que mis hijos. Quiero mucho a los tres hermanos; primero conocí a Sergio, luego a Picha y luego a Micky”

“Son unos chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro que vamos a ser familia todo el tiempo”.

Luis Miguel listo para la gira



El padre de Pérez habló del éxito que ha tenido Luis Miguel con la venta de su Tour.

“Checo y Micky quedaron de volverse a ver en Madrid e ir a una carrera. Micky nos comentó que va a tener más de 100 conciertos y que arranca en agosto. Estaba muy contento, muy motivado, lo vi mejor que nunca. Está espectacular”.

El intérprete está listo para el gran regreso a los escenarios y fans están ansiosos de ver a este artista poseedor de una de las mejores voces en los escenarios.

Asimismo, ante los comentarios que se desataron por su delgadez opinó: “A mí no me deja de sorprender su elegancia, el zapato, el pantalón, el necessaire que lleva en el que trae todas sus cosas. Impecable”.