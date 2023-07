El debut de Lucero Mijares en el teatro

125808

Lucero Mijares hizo su debut como actriz en el teatro y demostró el talento que heredó de sus famosos padres Lucero y Manuel Mijares.

La hija de dos grandes de la música se está forjando un nombre en el mundo artístico como protagonista de la obra El mago en el Teatro Hidalgo de México.

La cantante y su exesposo asistieron al estreno. Lucero mostró lo orgullosa que se sintió de su hija en sus redes sociales. Deseó que su hija, quien interpreta a Dorothy, se labre una larga y exitosísima carrera, reseñó Yahoo.com.

Lucerito, quien en sus últimas apariciones públicas ha mostrado cómo encontró su estilo propio, aparece con un maquillaje natural y sus característicos rizos, cediendo todo el protagonismo a esta obra de arte.

Asimismo, el talento musical de la nueva estrella sorprendió a todos y también impactaron los looks que lució sobre el escenario.

Se trata de un vestido hecho a mano por los diseñadores mexicanos Víctor y Jesse, de hombros caídos, confeccionado con piezas de espejo acrílico multicolor, que narra la historia de la obra musical.

Representados están los campos de flores donde se halla el espantapájaros, el famoso camino de baldosas amarillas o los molinos de Kansas y el tornado, entre otros detalles.

Lucero Mijares sufrió aparatoso accidente horas antes de su estreno teatral



Horas antes de que se llevara a cabo el esperado estreno oficial de Lucerito Mijares en la obra El mago en México, sufrió un accidente que la dejó con una dolorosa fractura en la pierna.

El accidente le causó fractura en el tobillo derecho sólo horas antes de su esperado estreno oficial el pasado martes, 11 de julio, de la obra El mago.

Pese a ello, la joven de 18 años sacó fuerzas y salió al escenario a dar función llevándose una ovación.

Lucero relató a TVyNovelas que su accidente “fue bastante bobo”: “Fue un tropiezo, iba en las escaleras aquí en el teatro”.

“La función empezaba a las 5 pm, y a las 4.50 me caí. Se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije ‘ya valió”, narró.

Logró interpretar el personaje de Dorothy apoyada con un triciclo y muletas que le permitieron desplazarse por el escenario, según reseñó el diario Reforma.

Tras el accidente, se le insistió en posponer el estreno, pero rechazó la idea, prefirió que todo continuara conforme a lo planeado y subió al escenario con parte de la pierna enyesada.