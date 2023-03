Dulce María se prepara para la gira con RBD y graba telenovela

61301

Desde que se convirtió en madre hace dos años Dulce María vuelve al ruedo tanto en la música como en la actuación.

La artista mexicana de 37 años, dijo en entrevista con People que: «[Un día] mi mánager me cuenta de [la] oportunidad de hacer Pienso en ti (Televisa-Univision), una historia en la que podía combinar mis dos pasiones que eran actuar y cantar».

Dulce María añadió: «Pensaba que no era el momento porque cuando eres mamá todo te cambia y es difícil volver a reconocerte y a ver qué va a pasar contigo como mujer porque te convertiste en mamá y otro ser humano depende de ti», reseña People.

«En fin, estaba dedicada completamente a la maternidad, pero fui a una prueba con David Zepeda», asegura la estrella que esto le cambió el chip.

En cuanto a la combinación de su trabajo y ser mamá dijo: «Es muy demandante la novela. Trabajamos de lunes a sábado y, pues, la extraño mucho. Hay días que María Paula me dice: ‘Máma, no te vayas’. Otros días en donde se queda muy contenta, otros me ha acompañado [al set]».

«Ser madre te cambia muchas cosas y te da una fuerza y algo especial, ese instinto maternal y de protección de querer apoyar a las mujeres que son madres».

En cuanto a la telenovela Pienso en tí en la que graba junto a David Zepeda expresó que está feliz de volver a la actuación.

«La verdad es que desde que me dijeron que era David, que era una historia original de Ximena Suárez y el productor Carlos Bardasano, que era para Televisa-Univision era imposible decir que no.

La cantante y actriz resaltó: » porque es algo de mi carrera, de mi vida y, pues, parte de mis sueños aunque también estaba viviendo full mi maternidad».

Dulce María regresa a los escenarios junto sus compañeros de RBD



Dulce María respondió sobre el regreso con RBD a People en español : «Sí, también regreso a RBD, y ¡ay!, todo fue muy… ya se estaba platicando la gira desde hace tiempo. Se iba a hacer en el 2022, después se canceló».

Agregó: «Nos vimos y todo fluyó muy bonito, y fue que salió y se cerró lo de la gira. Estamos impresionados con la respuesta de la gente, estamos muy agradecidos con esta locura. Parece que el tiempo no ha pasado, parece que lo ha hecho más fuerte».

«Ahora que nos miramos a los ojos, nos abrazamos, nos reímos, recordamos. Ahora los veo desde otro lado y el cariño que les tengo es muy grande».