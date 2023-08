Dolly Parton canta con los últimos Beatles vivos “Let It Be” en nuevo álbum de la estrella del country

143400

Los únicos dos sobrevivientes de la banda británica The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, interpretan su célebre “Let It Be” en el próximo álbum de la estrella del country estadounidense Dolly Parton, anunció la cantante de 77 años el viernes.

Parton lanzará su 49º album, “Rockstar”, el 17 de noviembre, con nueve títulos originales y 21 interpretaciones de viejos éxitos del rock y el pop incluido “Let It Be”, según un comunicado divulgado en su página web oficial, la cual ofrece un adelanto de la nueva versión de la famosa composición de los Beatles.

“¡No hay nada mejor que cantar ‘Let It Be’ con Paul McCartney quien no solo la escribió sino que también la toca en el piano! Y todavía mejor: Ringo Starr se sumó a la batería, Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood en la percusión”, adelantó Parton en su portal, después de que los medios especializados como Billboard y Variety lanzaron la novedad el viernes.

“¿Cómo superarlo? ¡Muchas gracias chicos!”, celebró Parton al saludar también al británico Mick Fleetwood, de 76 años, baterista y confundador de la banda de rock Fleetwood Mac y al guitarrista estadounidense-británico Peter Frampton, de 73.

Según Billboard, reunir a Paul McCartney (81 años) y Ringo Starr (83) para interpretar una canción del renombrado grupo de Liverpool es una hazaña que solo Parton podía realizar.

Los dos músicos británicos apenas se juntan. Lo hicieron en 2020 para interpretar una canción de Starr y en 2019 durante un concierto de McCartney.

La canción “Let It Be” forma parte del álbum del mismo nombre editado en mayo de 1970, el último de los “Fab Four” antes de anunciar su separación en abril de ese mismo año.

En diez años de carrera conjunta, Paul McCartney, John Lennon (asesinado en diciembre de 1980 en Nueva York a los 40 años), George Harrison (muerto en noviembre de 2001 a los 58 años) y Ringo Starr hicieron explotar la “Beatlemanía” en todo el mundo y cambiaron la historia de la música moderna, con una docena de álbumes de los que vendieron cerca de mil millones de copias. Además protagonizaron varias películas de éxito taquillero internacional.

Según Billboard, “Rockstar”, con sus 30 temas, marca la incursión en el rock de Parton, una artista nacida en una familia pobre de Tennessee y considerada un “tesoro nacional” del country.

Con 3.000 canciones grabadas y 100 millones de discos vendidos, Parton entró en noviembre pasado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, panteón estadounidense del rock y la música popular.

Parton también invitó a participar en “Rockstar” a otros artistas famosos como Elton John, Sting, John Fogerty, Pat Benatar, Steven Tyler -cantante de Aerosmith- o Simon LeBon -vocalista de los británicos Duran Duran- y la rapera estadounidense Lizzo. En su página web se la ve interpretando sucesos de Queen como “We Will Rock You” y “We Are the Champions”.

