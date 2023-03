59819

Luis Miguel, la serie fue uno de los proyectos más importantes para la carrera del actor mexicano Diego Boneta , quien durante tres temporadas dio vida al cantante.

El intérprete supo caracterizar a la perfección al llamado ‘El sol de México’.

El impacto de su actuación fue tanta, que fue criticado por no soltar el personaje fuera del set.

Boneta habló sobre su participación en la serie de Netflix en el podcast Creativo del influencer Roberto Martínez.

Entre otras cosas, reveló cómo vivió el proceso para dar vida a Luis Miguel en la serie durante los cinco años que duró la producción.

Diego aceptó que a pesar de no ser un actor de método, el personaje se metió tanto en su vida que tuvo que vivir un proceso largo para dejarlo atrás después de terminar la serie, teniendo algunos episodios que hoy cuenta como anécdotas graciosas.

Diego Bonta cuenta que una de estas historias ocurrió terminando la primera temporada de la producción:

“De repente inconscientemente cuando me tocaba por ejemplo pedir unos tacos con mis amigos, se me salía pedirlos con la voz de Luis Miguel y me decían «oye, no mames, ¿Qué pedo?, aquí no eres Luis Miguel».

Reconoció que veía al artista en el espejo y no a él cuando llegaba a casa después de filmar.

“Al terminar la primera temporada me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo, fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego… terapia para volver a mi”.

El actor tuvo que recurrir a terapia después de sufrir este problema de identidad y supo entender que sólo se trataba de un personaje.

¿Por qué Diego Boneta cambió su apellido?



Diego Boneta es uno de los actores que gozan de mayor reconocimiento en la actualidad a nivel internacional.

El mexicano saltó a la fama en 2002 luego de participar en el reality show Código F.A.M.A y después en las telenovelas Alegrijes y Rebujos, y Misión S.O.S.

En ese inicio, el público lo conoció como Diego González pero al concluir las grabaciones de la telenovela Rebelde (2004-2006), su primer apellido cambió a Boneta.

El artista explicó que, a través de este cambio, logró colarse en los castings de producciones de Hollywood, el mercado al que anhelaba ingresar.

Ahora, Boneta busca continuar con su brillante carrera, pero lejos de la imagen de Luis Miguel. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista para el diario El País en la que explicó que buscará explorar otras facetas profesionales.