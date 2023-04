Descubren grabación inédita de The Beatles

74194

Se trata de una entrega inédita de sus primeros recitales, la cual fue grabada en el año 1963, durante un concierto en un internado para varones, dos semanas después de sacar su primer álbum Please please me.

La grabación en audio del show que dura una hora realizada por Los Beatles fue dada a conocer a través del sitio de la BBC por el responsable que hace 60 años la registró de manera aficionada.

El registro lo hizo un adolescente de 15 años llamado John Bloomfield, quien probaba cómo funcionaba su moderna grabadora de cinta. Ahora su audio prueba se convirtió en el más añejo concierto completo del cuarteto de Liverpool disponible.

El testimonio de Bloomfield revela que el concierto duró una hora, en la cual el grupo interpretó 22 canciones, en un repertorio que mezcló temas de su álbum debut y composiciones de rock y rhythm and blues que solían interpretar en su largo peregrinar por clubes nocturnos.

Los Beatles actuaron el día de esa grabación por un cachet de cien libras y fueron contratados por otro estudiante llamado David Moores, quien se encargó de vender las entradas para reunir el dinero.

También recordó que el cuarteto de Liverpool se había retrasado ese día porque venía de una sesión de grabación en los estudios de la BBC en París. Y añadió: «Diría que crecí en ese mismo instante. Suena un poco exagerado, pero me di cuenta de que esto era algo de un planeta diferente».

Infobae/Télam

