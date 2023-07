132779

El cantante venezolano Colina, quien fue famoso en los años ’80, vuelve a ser noticia al viralizarse un video en las redes sociales en el que supuestamente reaparece con un mal aspecto en las calles de Caracas y tarareando sus éxitos.

Aunque no se sabe si el video es reciente o de vieja data, fue difundido el 24 de julio y quienes conocen la trayectoria y talento del artista están impactados y preocupados.

Colina aparece en un sitio que parece ser los conocidos bajos fondos de la capital venezolana, catalogados así porque son sitios en los que se reúnen consumidores de sustancias ilícitas.

El intérprete es grabado por un grupo de personas que se encuentran con él y que le piden que cante sus temas, él lo hace y deja impactado a más de uno.

La última publicación del artista en Instagram fue en junio de 2022.

Qué ha pasado con Colina

En plena pandemia, circuló la muerte de Oscar de Jesús Colina. Así lo dio a conocer la periodista Carmela Longo, quien entrevistó al oriundo de Coro, estado Falcón.

En esa oportunidad le dijo que era la vez número 53 que “moría”, pues lo han matado muchas veces, pero él continúa en la vida.

“Me han matado 53 veces. Me imagino que, como todo el mundo, en algún momento me moriré. Pero no es por ahora. Todavía me falta dar mucho rock and roll”.

Colina estudió arte, música, cine, vivió en Londres y formó una de las primeras bandas “experimentales” de los años ’70. Negro y Apache se llamaba.

Grabó seis discos y Amanecer se llamó el primero.

De acuerdo con Longo, en un todavía no muy claro episodio el cantante fue apresado a finales de los ’80 y acusado de posesión y tráfico de drogas. Aunque él negó cualquier participación en algo similar, pasó más de una década en prisión.

A su salida, Colina continuó componiendo y más de una década después reapareció en los escenarios.