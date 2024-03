Del Moján para Venevisión: Bryan Balan trabaja duro para convertirse en animador

239759

El joven zuliano, Bryan Balan, quien se viralizó tras verse en pantallas de Venevisión el pasado sábado 2 de marzo, habló con Noticia al Día (NAD) sobre su participación en la competencia de Talentos que se realiza en Sábado Sensacional.

Lee también: EXCLUSIVA NAD: Andrea Sofía, la niña que sueña con la fama y cantar junto a Silvestre Dangond

Bryan está en la primera etapa de la competencia y agradece de corazón el apoyo que le brinda su natal Zulia.

“Para ser la primera vez en televisión nacional me sentí seguro y feliz del trabajo que realicé, pase lo que pase en la competencia, quiero vivir esta oportunidad para aprender de los grandes talentos que se han formado y han pasado por este canal tan importante”, manifestó emocionado.

Agregó además: “Significa mucho para mí haber superado este primer reto con la bendición de Dios, estar sobre el escenario de Súper Sábado Sensacional es gratificante y es algo que recordaré para el resto de mi vida”.

“Soy de un pueblo llamado San Rafael de El Moján, municipio Mara y la alegría que sintieron todos al verme en televisión es inmensa, todos estaban reunidos en diferentes puntos, esperando la transmisión con emoción. Eso lo es todo, ver mi abuelita saltando de la alegría y todos llorando de la emoción; queda mi corazón contento y el alma llena”.

Durante la entrevista con NAD, explicó que estudiaba ingeniería por costumbre familiar, pero que rectificó y terminó estudiando comunicación social porque descubrió que es su fuerte y ahora lo está disfrutando.

Tras egresar de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), buscó diligentemente sus pasantías en Venevisión y tras varios intentos lo logró. “Gracias a Dios este año se me dio la oportunidad con lo que me gusta hacer que es la animación, se le dio la oportunidad y al pisar el canal de La Colina se materializó mi meta”.

Bryan, el talentoso zuliano que está demostrando de qué está hecho y hacia dónde va

Bryan relató que: “Desde niño veía a Venevisión, no como un sueño porque siento que los sueños son cuando uno duerme, yo quería vivirlo. Siempre me proyecté en ese canal”.

En cuanto a su participación, indicó que: “Se trata de una competencia y todo puede pasar, puedo ganar, puede que no, me pueden eliminar, pero me lo estoy disfrutando. Estoy conociendo gente maravillosa y talentosísima de nuestro país, ejemplo para muchos”.

“Quisiera que esta presentación sea el inicio de proyectos que se sumen a mi vida y a mi carrera. Y aunque sea una competencia, usarla como plataforma para conseguir buenas oportunidades”.

Bryan fue mister Mara en el 2021 en el concurso Miss y mister Península Guajira, concurso que ya no se realiza.

La competencia “Talentum” reúne a jóvenes de cada rincón de Venezuela, en el que participan y muestran sus habilidades de canto, baile y animación.

Noticia al Día