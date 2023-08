Danna Paola revela el trauma que la marcó desde niña

136863

Danna Paola habló en el programa de YouTube ‘Escuela de nada’, sobre los problemas mentales que vive, los cuales atañe a la vida de fama y espectáculo que experimentó desde niña.

La cantante y actriz mexicana relató que se dio cuenta desde niña que le gustaba actuar y cantar. Sin embargo, el adentrarse al mundo del espectáculo, alejada de interacciones comunes para un pequeño, le habrían originado problemas mentales con los que actualmente batalla.

“Es tan importante el desarrollo emocional de un niño […] aprende patrones, aprende experiencias. Entonces, a mí me manipularon las emociones desde los cinco años, güey. De llorar, estar feliz. Me abrieron el grifo, pero nadie me dijo como cerrarlo […] “.

Danna Paola añadió: “Hoy en día, con mi terapeuta, entiendo que la actuación es actuar, no […] manipular tus emociones para que hoy tenga mil pe… de salud mental, de ansiedad, ataques de pánico, etcétera”.

Asimismo, explicó que durante su carrera como actriz y cantante, sus relaciones interpersonales, tanto con novios como con amigos, se volvieron descuidados. Esto porque reproducía la idea de darle mayor importancia al tema laboral, más que a poner límites y atender los problemas mentales, reseñó Yahoo.com

Cuando le preguntaron si los “niños de novelas”, como fue su caso, consumen telenovelas infantiles, a lo que respondió: “no sé, pero qué bueno que ya no existen”.

Danna Paola lidiando con la fama desde niña



Con apenas cuatro años, Danna Paola inició en el programa infantil Plaza Sésamo para después incursionar en trabajos más serios como las telenovelas: Rayito de luz, María Belén, Amy, la niña de la mochila azul, Atrévete a soñar.

“Fui ‘María Belén’, la niña de los rulitos, divertidísimo, shalalá (…) después de tanta terapia, analizo en el que yo ni de pedo dejaría que mis hijos sean actores”.

“Lo voy a decir: los niños trabajando siempre fue dark, tienes a un niño trabajando… yo no fui a la escuela nunca en realidad (…), fui a una escuela especializada para niños actores que todo era como por lana (dinero) para que pasaras, tenía a mis maestras en los foros pero como era protagonista, no tenía ni tiempo para estudiar. Televisa Niños acabó conmigo”.

Jornadas de grabación que concluían a las tres de la mañana, aislamientos de sus otros compañeros infantiles. “fui una niña muy solitaria, pero yo quería estar con los niños y no me dejaban”.

Asimismo, invasión a su intimidad, como que le pusieran una cámara cuando iba al dentista, y muchos de sus papeles eran de sufrimiento: “la que lloraba porque no tenía mamá y cantaba en un bote de basura, cosas dramáticas”.

La también compositora mexicana confesó que además de reconocer que la fama fue uno de los factores que influyeron en los problemas mentales, relató que durante la etapa de adolescencia, le fue prohibido, de manera indirecta, tener novios.

Esto debido a que sus manejadores querían que se enfocara en el trabajo.