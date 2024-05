La actriz venezolana Daniela Alvarado dejó a todos con la boca abierta luego de revelar una enfermedad que le diagnosticaron y que cambió su vida por completo.

Mediante una conversación que Alvarado mantuvo con el experto en marketing digital, Irrael Gómez esta reveló que a la edad de 20 años le diagnosticaron ansiedad y depresión, enfermedades que considera, cambiaron su vida.

En este sentido, Daniela Alvarado mencionó que, tras estar diagnosticada y medicada por esas patologías, decidió tomarlo de manera positiva y tratar de ayudar a otros a través de su experiencia.

“Hay muchas personas que no saben que tienen esa condición, que no saben porque se sienten así, que no saben que es lo que les está pasando y yo les puedo decir que no pasa nada”, fueron parte de las palabras de la criolla en la conversación.

De igual forma, Alvarado indicó que ella a través de su experiencia, puede ayudar a esas personas que pasan por esa misma situación y orientarlos ya que considera que muchas de ellas, no tienen las respuestas, los recursos y la idea de a donde acudir.

La actriz indicó que, tras ser diagnosticada con depresión y ansiedad, entendió porque tenía días malos y no tan malos, días en las cuales no le provocaba comer y días que únicamente quería estar en la cama.

Alvarado destacó que cambió muchas cosas de su vida para poder estar mejor, incluso en la alimentación, en la actualidad la venezolana no come pollo ni carne y dejó el cigarrillo, esta última una de las tantas cosas que le ha dolido dejar ya que se consideraba muy feliz mientras fumaba.

Noticia al Día/Ronda