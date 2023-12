193250

Daddy Yankee anunció en la madrugada de este lunes en Puerto Rico, al completar su quinto concierto ‘La Meta’, con el que finalizó su carrera artística, que «se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo», el de vivir su vida para Cristo.

«Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito«, arrancó diciendo Daddy Yankee en un mensaje de casi tres minutos, tras concluir el espectáculo ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

«Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron», prosiguió diciendo el artista.

Ante ello, aseguró que «alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo» y reconoció «que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él».

«Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él», confesó.

«La Biblia dice que todo aquel que lo reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre», agregó Raymond Ayala, nombre de pila del artista de 46 años.

«Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo», afirmó.

🔵 Daddy Yankee: "Jesús vive en mi, yo viviré para él… Cristo viene". Confiesa a sus seguidores que se entregó a Dios y siente que llenó su vacío espiritual. pic.twitter.com/ITKFMHtjHL — esnoticiapr (@esnoticiapr) December 4, 2023

EFE