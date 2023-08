¿Cómo es Biby Gaytán como suegra? Así la describe su hija

141696

Tras rumores de que su hijo Eduardo Capetillo jr. tendría un supuesto romance con una actriz, sale a la luz cómo sería Biby Gaytán como suegra.

Fue su hija Ana Paula quien la describió ante los medios de comunicación tras una serie de rumores que aseguran hay idilio entre su hermano y la actriz Fabiola Campomares.

Biby Gaytán al ser abordada por la prensa expresó: “Mi hijo no me hacía caso a los 15, ¿Creen que me va a hacer caso ahorita? No”, reseñó People.

La actriz y cantante añadió: “Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa, pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.

Respecto a si es una madre celosa, contestó: “Soy la persona más relajada del mundo”, mencionó. “Vivo en mi mundo. En Bibiland, vivo en mi mundo”.

Mientras que la actriz Fabiola Campomares respondió: “¡Qué bárbaro, qué metiches! ¿Por qué la gente es así? Porque inventan cosas. Qué feo que cuando alguien te cae bien y te llevas bien la gente, luego, luego, lo quiera transformar en otra cosa”.

El hijo de la pareja famosa no se ha pronunciado al respecto.

Biby Gaytán lista para el regreso a los escenarios



Si bien en los últimos años se ha visto a Biby Gaytán haciendo algunos proyectos, aún no ha regresado a los melodramas, algo que sus fanáticos esperan con ansias.

La también bailarina regresa a los escenarios, pero teatrales, como protagonista de la obra “Amor sin barreras”. Sin embargo, la protagonista de “Dos mujeres, un camino” no habla de regresar a la TV.

Asimismo, la intérprete, de 50 años, ha manifestado su felicidad por su regreso al mundo del espectáculo tras años alejada de las cámaras.

Gaytán está casada hace 29 años con el también actor Eduardo Capetillo, la pareja ha construido una bella y hermosa familia formada por: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel y han sabido sortear los obstáculos de la vida y la fama.