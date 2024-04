Céline Dion sobre su enfermedad: “Espero un milagro”

La icónica cantante Céline Dion ha sido la portada de la edición de mayo de 2024 de la revista Vogue Francia, donde ha abierto su corazón sobre su batalla contra el síndrome de persona rígida (SPS), una enfermedad rara y debilitante que le ha sido diagnosticada recientemente.

Lee tambièn: Céline Dion reapareció bailando en un partido de hockey

En una entrevista conmovedora, Dion describe su diagnóstico como un “shock” y admite que al principio se sintió abrumada por la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, dice que su espíritu indomable la ha impulsado a luchar contra la enfermedad con la misma pasión y determinación que ha caracterizado su carrera musical.

“No luché contra la enfermedad, todavía está en mí y para siempre. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero debo aprender a vivir con ello”, afirma Dion.

La cantante describe una rutina diaria rigurosa de terapia física, vocal y deportiva para mantener su cuerpo en movimiento y combatir los síntomas del SPS. “Trabajo tanto los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz… Ésta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora dejando de cuestionarme”, explica.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Celine Dion mantiene una actitud positiva y optimista. El amor y el apoyo de su familia, sus fanáticos y su equipo médico son su mayor fuente de fortaleza. “Es posible que las personas que padecen PRS no tengan la oportunidad o los medios de contar con buenos médicos o buenos tratamientos. Tengo estos medios, tengo este don. Además, tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me va a detener”, asegura.

En cuanto a su futuro en la música, Dion no se atreve a dar fechas exactas, pero deja claro que su pasión por el canto sigue intacta. “No puedo responderte. Porque durante cuatro años me dije que no volvería, que estoy lista, que no estoy lista… Hoy no puedo decirte: “Sí, en cuatro meses”. No lo sé… Mi cuerpo me lo dirá. Por otro lado, no quiero limitarme a esperar. Es moralmente difícil vivir el día a día. Es difícil, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más difícil. Mañana será otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es el querer. Es la pasión. Este es el sueño. Es determinación”, confiesa.

Actualmente, Celine Dion reside en Las Vegas, donde encuentra un equilibrio entre su vida familiar y su carrera. “Tenía una casa en Florida, pero como viajaba mucho para hacer giras, ya no íbamos allí. Tenía una casa en Montreal, pero durante las vacaciones los niños querían ir a la playa. Hice una residencia en Las Vegas cuando mi hijo mayor tenía 1 año, hace veintidós años, y nos mudamos aquí. Estoy a 35 minutos del trabajo. Me da tiempo para prepararme para el trabajo. Voy a ver a mi equipo, hacemos bromas, practicamos canto… Y luego, me da la posibilidad de salir a la carretera, como en el auto, llego a casa, veo a mis hijos, duermo en mi cama, tengo lo mejor de ambos mundos”, describe con satisfacción.

A sus 55 años, la intèrprete no solo sigue luchando contra una enfermedad desafiante, sino que también inspira a millones de personas con su mensaje de positividad y esperanza. “Mi sueño es vivir el presente. Un día a la vez. Realmente tengo mucha suerte. Y es un honor para mí hacer una sesión de fotos para Vogue Francia. Porque cuando estaba en mi mejor momento en cuanto a mi físico y mi belleza, a los 30, nadie nunca me preguntó”.

“Estoy muy orgullosa de que a mis 55 años me pidan revelar mi belleza. Pero, ¿qué es la belleza? La belleza eres tú, soy yo, es el interior, son nuestros sueños, es el hoy. La belleza es lo que nos rodea, está ahí. Hay gente que lo ve. Hay quienes lo miran. Hoy soy una mujer que se siente muy fuerte para seguir adelante. Un día a la vez”, concluye.

Noticia al Día/Vogue