Carlos Baute no se retira de la música: “Ahora es cuando esto empieza”

Carlos Baute celebra 30 años de carrera y aunque hace unos días se publicó un ‘clip’ donde salía anunciando que se retiraba de la música, no es cierto.

Baute comenzó cantando música venezolana en, migró a España en el que continuó cantando baladas género musical con el que alcanzó fama en Europa y Latinoamérica, ahora prueba con el genero de la bachata con el lanzamiento del tema “Muy loco”.

“¡No! ¡Nada de eso! Es para el tema de redes y cosas que salen por ahí. Ese programa me dijo que hacen ese tipo de bromas y el final no sale, lo cortan, pero salíamos riéndonos. Ahora es cuando esto empieza, después de 30 años”, reveló en entrevista para ABC. es

El artista venezolano confesó que le gustaría regresar a su país: “En algún momento me gustaría regresar a Venezuela. Llevo muchos años sin tocar allí, 14 para ser exactos. Es bastante. A ver si hay suerte”.

Carlos Baute afronta esta nueva etapa en su carrera

“Con una visión maravillosa. Llevamos tiempo preparando la gira de los 30 años de carrera, se llama ‘De mi puño y letra’ y lo vamos a hacer el 5 de junio en Madrid, aunque espero estar pronto en Sevilla. También estoy con mi última canción, ‘Muy loco’, la bachata. Amo la bachata, quiero aprender a bailar bachata sensual.

Agregó. “Algo de contacto tuve haciendo el vídeo, donde incluso baila la campeona del mundo de bachata sensual, que es española. Igual mucha gente no lo sabe, pero la bachata sensual viene de Cádiz. Obviamente la bachata como tal es dominicana, y bueno, yo bailo callejero, pero no con la técnica de sensual. Me parece espectacular. Incluso me he animado a hacer un curso”.

