Kalimba rompió el silencio sobre nuevas acusaciones de abuso sexual en su contra. El cantante y actor mexicano publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

«Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario», expresó.

La cantante Melissa Galindo dijo que Kalimba abusó sexualmente de ella hace tres años. «Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal», afirmó Kalimba en este comunicado.

«Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres, pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio, o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas», añadió el artista.

Asimismo, Kalimba dijo que no se quedará de brazos cruzados ante estas acusaciones de Galindo.

«Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos. Por ello, este es el único comunicado que haré sobre el tema por ahora».

En el 2010, Kalimba ingresó en una cárcel en México tras ser acusado de violar a una menor de edad para luego ser liberado por falta de pruebas.

Con información de People en español