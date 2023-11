181880

El sábado 11 de noviembre, la estrella de Hollywood Demi Moore cumplió 61 años y, sin embargo, va a soplar las velas mientras atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.

El actor Bruce Willis, quien fue su marido durante más de trece años, sufre una enfermedad desde hace un año y medio – primero le dijeron que padecía afasia y meses más tarde el diagnóstico definitivo fue demencia temporal, una variante de la conducta que ha hecho que la salud del protagonista de Jungla de Cristal sea cada vez peor.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, ha relatado una fuente cercana a la familia para el medio Closer Weekly. Debido a sus distintos proyectos profesionales, la actriz tiene que pasar jornadas lejos de casa.

Para uno de sus últimos trabajos, la estrella de Hollywood ha estado varias semanas en Italia y cuando volvió, su exmarido no le reconocía. A pesar de ello, el actor sí podía continuar reconociendo a sus hijas y a su actual esposa, Emma Heming. Cabe destacar que este último año, la protagonista de Ghost decidió estrechar aún más los lazos con el intérprete, para ayudarle en todo y asegurarse que lleve la enfermedad lo mejor posible.

“No había nadie con más alegría de vivir que Bruce. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble”, confesó Glenn Gordon en su entrevista con Page Six, sobre cómo está siendo la relación que mantiene con su amigo Willis.

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, ha continuado relatando.

Demi Moore y Bruce Willis se conocieron durante el estreno de la película Procedimiento Ilegal. En ese momento, la actriz mantenía un romance con Emilio Estevez, protagonista del filme, pero cuatro meses más tarde, se enamoró de Bruce y se casaron. Una historia de amor que duró once años y tuvieron tres hijas juntos, Rumer, Scout y Tallulah. A pesar de todo, en 1998 decidieron romper. Desde que sus caminos se separaron, nunca han dejado de apoyarse el uno al otro.

Cuando la intérprete de Una propuesta Indecente publicó sus memorias, señaló que su exmarido ha sido un pilar fundamental en los peores momentos de su vida: “Creo que Bruce al principio tenía miedo de que iba a poner difícil nuestra separación, y que expresaría mi enfado y cualquier bagaje que tuviera de nuestro matrimonio dificultando que viera a las niñas. Pero no lo hice y él tampoco”, escribió en su autobiografía. Desde que Willis hace frente a la enfermedad que padece, Demi no ha dejado de mostrar las incontables muestras de cariño y amor, que ha tenido para el padre de sus hijas.

