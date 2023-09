Britney Spears: “estoy imitando a Shakira con los cuchillos”

161012

Britney Spears ha estado en el ojo del huracán luego de postear hace días en sus redes sociales un video bailando con unos cuchillos, lo que causó la preocupación de sus miles de fanáticos. Sin embargo, la artista ha aclarado lo sucedido en su cuenta de Instagram.

La cantante norteamericana detalla en el nuevo clic que su baile está inspirado en la reciente actuación de Shakira en los MTV Video Music Awards y que los cuchillos eran falsos. A pesar de dejar claro que el material no era real, un agente de la policía local de Los Ángeles, donde vive la artista, se personó en el lugar para saber qué ocurría.

Spears escribió en el post: “Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en LA. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira… ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos”!

Britney Spear siempre se ha caracterizado por compartir sus sensuales y peculiares fotografías en redes sociales, pero su más reciente baile desató una polémica al grado de ser comparado con una icónica escena de ‘Los locos Addams’.

