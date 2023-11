Belinda informa que sus nuevas canciones tienen dedicatoria

180493

Belinda habló de su próximo disco y para muchos lanzó advertencia a alguien al informar que las canciones de su nuevo álbum tiene dedicatoria.

La cantante mexicana, de 34 años, en un encuentro con la prensa en el Cachanilla Fest explicó:

“Este nuevo disco es muy personal, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”.

La también actriz aseguró que este nuevo disco la ayudó a sanar su corazón.

“Yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música en el estudio”.

Belinda es la compositora de sus nuevos temas que saldrán al inicio del 2024 y así lo explicó:

“Nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas con mi libreta en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón y es ahí para ustedes, así que espero que lo disfruten y ya casi sale a finales de enero”, reseña People.

De inmediato, fans y seguidores comenzaron a hacer sus especulaciones sobre quién será el personaje al que irían dedicadas esas canciones.

Por lo que muchos están rumorando que se trataría de su ex novio Christian Nodal, pero la famosa no lo ha mencionado. Todo esto, teniendo en cuenta que sus colegas Shakira, Karol G y Yailin, descargaron sus sentimientos tras sus rupturas amorosas a través de canciones.

Belinda convertida en toda una influencer



Belinda se ha convertido en toda una influencer gracias a las redes sociales en las que comparte imágenes fabulosas de su estilo y sus proyectos como modelo.

La mexicana es considerada un referente en estilo por su camaleónica forma de lucir su cabello cambiando de look cada vez que se le antoje.

A la artista la hemos visto experimentar con colores de cabello, desde tonos cobrizos a rubios dorados y toda una gama de castaños y caramelos.

Asimismo, mechones de colores, y también con una gran variedad de peinados como trenzas, ondas, recogidos punk y hasta calva.

Lo último que lució Belinda fue su cabellera, convertida en una melena corta y rizada.