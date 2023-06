Becky G habla de su vida

118877

Becky G habló en exclusiva sobre sus lecciones de vida tras escándalo de infidelidad Sebastian Lletget.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, reseñó People.

La artista estadounidense con raíces mexicanas anunció su compromiso con el futbolista argentino Sebastian Lletget en diciembre del 2022.

Sin embargo, se vio envuelta en un escándalo después de que su prometido fuera acusado de serle infiel y le pidiera una disculpa pública en marzo del 2023.

La cantante vivió una historia de amor de seis años con el deportista y no aclaró si quedará soltera o le dará otra oportunidad.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”.

La artista no ahondó en detalles sobre su pareja ni tampoco habló de lo ocurrido.

Becky G muestra su lado tierno ante sus seguidores



Rebbeca Marie Gómez, el verdadero nombre de la artista, de 26 años habló del amor propio.

Becky G está entre los 50 más bellos de la revista People en español.

“El amor propio para mí se trata de abrazar y aceptar quien eres realmente. Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto”

La intérprete añadió: “El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones”.

“Se trata de creer en ti misma, de confiar en tus instintos y perseguir lo que trae alegría y plenitud. Lo más importante es que cuando te aceptas y te amas a ti misma primero, todo lo demás cae en su lugar”.

La famosa tiene una carrera que va viento en popa. Becky G brilló en el escenario del festival Coachella y se anotó goles como “Mamiii” junto a Karol G y “Chanel” con Peso Pluma.