Barbra Streisand, la estrella que nace en cada amanecer

Barbra Streisand, nacida como Barbara Joan Streisand el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, es una actriz, cantante, compositora, productora y directora estadounidense. Su carrera abarca más de seis décadas, y sus logros en la música, el cine y el teatro la han convertido en un icono de la cultura estadounidense. Veamos algunos aspectos destacados de su vida artística:

Carrera musical:



Durante los años ’60, Streisand se destacó como cantante, y su debut en el cine fue con el musical Funny girl (1968), donde interpretó a Fanny Brice. Esta película la catapultó al éxito y le valió su primer Óscar como mejor actriz.

Continuó consolidando su carrera cinematográfica con películas como Hello, Dolly! (1969) y The way we were (1973).

Su canción Evergreen de la película A star is born (1976) la hizo ganadora de un segundo Óscar, esta vez como compositora, siendo la primera mujer en lograrlo.

Carrera cinematográfica:

Streisand debutó como directora con la película Yentl (1983), un hito al ser dirigida, producida, escrita y protagonizada por una mujer.

También dirigió exitosas cintas como El príncipe de las mareas (1991) y El espejo tiene dos caras (1996).

Éxito musical:

Su trabajo en la música la convirtió en una de las artistas con mayores ventas de la historia, vendiendo 200 millones de discos en todo el mundo, con 68,5 millones solo en Estados Unidos.

Streisand ha ubicado 34 álbumes en los primeros diez lugares de la lista Billboard 200, y once de ellos en la cima, abarcando las últimas seis décadas.

Algunas de sus canciones más conocidas incluyen The way we were, Evergreen, Woman in love, Memory y Somewhere.

En resumen, Barbra Streisand es una figura icónica que ha dejado una huella imborrable en la música y el cine, y su legado perdura hasta hoy.