Así luce la actriz Maribel Guardia en su cumpleaños número 65

Si bien no supera el dolor ante la muerte de Julián Figueroa, su único hijo, Maribel Guardia no pierde el ánimo; así, no dudó en disfrutar de que, el pasado 29 de mayo, llegó a los 65 años.

Para festejar, la actriz, una noche antes de su cumpleaños, estuvo con algunas amigas como Olivia Collins y Lourdes Munguía en una cena, según ella misma reveló en su cuenta de Instagram.

“Mañana es mi cumple. Aquí con unas amigas, Lourdes Munguía y Olivia Collins. Precumple”, escribió para acompañar la imagen de su festejo.

En su día de cumpleaños asistió a un evento del diseñador Mitzy, su gran amigo, donde, además de portar el vestido que le regaló, recibió las primeras felicitaciones y partió un enorme pastel con el que ya la esperaba el fashionista.

“Ya con salud uno va por todo, por el amor, el trabajo, al vida, la mente; pero sin salud no puedes hacer nada. Así que eso le pido a Dios que me dé mucha salud para salir adelante, para ver a mi nieto; estar con mi esposo; para rendirle siempre honores a mi hijo que es la estrella que guía mi camino y para darle gracias a Dios por ese hijo que tuve y tendré hasta el día que me muera”, mencionó a los medios de comunicación en dicho lugar.

“Celebro la vida todos los días. Sé que mi hijo lo que quiere es eso porque hay días en los que uno no quiere ni levantarse de la cama, pero me levanto y se lo ofrezco a Dios, y sé que él me quiere ver bien”.

La artista dio a conocer diversas imágenes de lo que vivió con Mitzy. “Feliz cumpleaños a mí. Gracias a Dios por la vida, por mi familia, mi esposo; por ustedes mis amigos y por el ángel que tengo en el cielo alumbrando mi camino, mi amor eterno Julián Figueroa. Gracias a mi amado Mitzy por el pastel gigante y tu precioso vestido”, expresó en la misma red social.

Noticia al Dìa/People