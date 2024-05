Argenis Carruyo se sabe 185 temas de memoria: A la guaracha zuliana no la “tumba” nadie

“La guaracha zuliana siempre ha sido un ritmo alegre, de expresión de amor, con entusiasmo y nunca ningún otro ritmo y mucho menos el reguetón la tumbará, y en mi caso, fíjate que me sé 185 temas de memoria y los que faltan”, dijo a Noticia al Día el reconocido guarachero zuliano Argenis Carruyo.

Los Masters. Foto: cortesía



“En relación con los gaiteros, podemos decir que algunos han incursionado en otros géneros, como salsa, tamboreras, pero en este son ninguno. La guaracha zuliana no es fácil cantarla y hay que tener su ‘truquito’ para hacerlo bien”, dice el artista maracucho que desde joven ha estado cerca del público amante de su música.

Super Combo Los Tropicales. Foto: cortesía

“La que queráis escuchar yo me la sé, solo tengo que oír la introducción, la que me digáis me la sé”, aseguró el artista zuliano más querido y de mayor proyección en su género en la historia musical de la región.

Orquesta de Argenis Carruyo. Foto cortesía

Argenis ha sido llamado en el medio artístico el Volcán de América, porque la potencia de su voz hace retumbar los sentidos de quienes tienen la oportunidad de escucharlo, un artista que desde muy pequeño comenzó a hacer de carismático cantante venezolano e inició su carrera musical con el grupo juvenil Los Larkings. Más tarde integró Los Juglares y Los Casinos. En 1973 pasa a las filas del Súper Combo Los Tropicales, con quien grabó 18 LP, luego en la Dimensión Latina y de ahí pasó a formar parte de la plantilla de Los Melódicos.

Hizo dúo con Énder Carruyo en la orquesta Los Hermanos Carruyo y luego con el Súper Combo Los Tropicales, hasta que decide fundar su agrupación llamada Argenis Carruyo.



La guaracha zuliana jamás desaparecerá

Este ritmo apareció a final del siglo XVIII en el Caribe y era muy popular porque describía las costumbres y tradiciones de cada región. Una de las cantantes más famosas de este género fue Celia Cruz, llamada la Guarachera de Cuba.

Reseña el portal de Cultura de Occidente del BCV, que el Zulia no escapó de este contagioso ritmo y comenzaron a salir orquestas después que Billlo’s Caracas hizo su aparición con el ritmo.

Salió en escena lo que se llama la guaracha zuliana, con ritmos interpretados por Tulio Enrique León, Mario Carmelo y Héctor Pelón Valbuena, quienes con su calidad interpretativa crearon este ritmo para los zulianos.

Por allá por los años ’50 se hizo sentir el ritmo con grandes músicos que dieron inspiración a la música bailable zuliana hasta el día de hoy, animando fiestas privadas y públicas, como Mario y sus Diamantes, la Orquesta La Playa, Los Imperials, Los Másters, el Grupo Mara, Los Brillantes, Los Casinos, Gran Caribe, Los Hermanos Carruyo, entre muchos otros, y una de las más reconocidas en la actualidad con una aceptación nacional e internacional como lo es la Orquesta de Argenis Carruyo.

Javier Sánchez

BCV