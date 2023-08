141162

Aretha Franklin, la aclamada Reina del Soul y una de las mejores intérpretes de cualquier género musical, falleció el 16 de agosto de 2018, en su hogar en Detroit, a los 76 años.

Su representante, Gwendolyn Quinn, dijo que la causa del fallecimiento fue un cáncer de páncreas. Hoy, a cinco años de su desaparición física, NAD trae un resumen de su vida.

Aretha Franklin, ganó 18 premios Grammy y fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.

A finales de los años sesenta, Franklin unió en sus inolvidables éxitos el fervor de la música góspel con canciones seculares que trataban mucho más que solo de un romance. Canciones como “Do Right Woman, Do Right Man”, “Think” o “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” y “Chain of Fools” definieron el arquetipo moderno femenil: sensual y fuerte, que sufre pero es indómita y amorosa.

Cuando Franklin cantó “Respect”, aquella canción de Otis Redding que se volvió su éxito más conocido, no se trataba solamente de una mujer que quería ser bien recibida por su pareja al llegar a casa. Era una demanda por igualdad y libertad, un preludio del feminismo impulsado por una voz que no iba a aceptar menos.

Noticia al Día/Con información de The New York Times