Emy Buono es una modelo italiana que se hizo reconocida por su contenido en la plataforma OnlyFans, subiendo material visual para adultos. Sin embargo, la influencer tomó una drástica decisión y le dio un giro completo a su vida, ingresando a un convento.

Durante esta semana se reveló que la modelo se distanció de la plataforma e ingresó a la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento. Esto, para “reflexionar sobre sus últimos meses”, según informó el medio Corriere della Sera.

Eso sí, la italiana aclaró que su fin no es hacerse monja, sino para tener un espacio de reflexión y “acercarse a Jesús”.

“No quiero convertirme en una santa, eso está claro, pero quiero distanciarme de la gente que me juzga. Quiero encontrar un poco de paz y bienestar”, señaló.

La decisión la tomó al filtrarse parte del contenido que había publicado en la plataforma, volviéndose virales fotografías que más tarde vio la familia de su novio.

“La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, aseguró, tras dejar OnlyFans.

Buono alcanzó la fama internacional en inicios del 2023, cuando realizó un desnudo celebrando el campeonato del Nápoles en la Liga Italiana pasada.

Noticia al Día / Con información de Radio Agricultura