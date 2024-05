Poco antes de la muerte de Andrés García, salieron a la luz rumores de que el actor había tenido fuertes problemas de adicción con alcohol y drogas, particularmente con cocaína.

Lee también: Jennifer López perdió peso y preocupa a sus fans: la diva explica el motivo por el que está “más delgada que nunca“

Ahora, se confirma que, efectivamente, el protagonista de la película Pedro Navaja era dependiente de esta sustancia; incluso, días antes de fallecer sufrió una sobredosis. Fue Margarita Portillo, su viuda, la que relató lo que ocurrió con el famoso.

“No sabía que él tenía una sobredosis de cocaína y con cirrosis. Yo vivo un infierno en el hospital, ahí me dijeron que la desintoxicación, las primeras 72 horas es lo más difícil, y fue horrible”, narró Portillo en entrevista con la periodista Matilde Obregón (Youtube).

“Llegó muy mal. Me ayudó un amigo nuestro y me dijo que me lo llevara al hospital porque pensó que no pasaba la noche. Tenía un pequeño concentrador de oxígeno, se estabilizó, y cuando se lo quitábamos, se le iba el oxígeno”.

De acuerdo con la señora, el artista de origen dominicano solía irse a fiestas y reuniones solo para poder tener acceso a este tipo de estupefacientes. “No me llevaba a las fiestas”, confesó.

Noticia al Día / People