Anahí es la primera en conocer a la bebé de Maite Perroni

Anahí se convirtió en la primera de las compañeras y amigas del grupo de RBD en conocer a la pequeña Lía, Maite Perroni.

Con una tierna y primera imagen que ha dejado ver más sobre cómo luce la recién nacida, la integrante de RBD se le vio feliz junto a la pequeña, reseñó Infobae.

A través de su Instagram, la cantante pop compartió: “Hoy conocí a Lía. Te amo bebé”, junto a una foto de ella en la que de forma aparente la actriz de telenovelas como Antes Muerta que Lichita, Triunfo del amor o Papá a toda madre, estaba cargando a su primogénita.

Tras la publicación, los fans de la legendaria banda pop hicieron viral el primer acercamiento a la pequeña Lía.

Asimismo, el productor de TV y la actriz habían hecho pública una imagen en la que los tres se sostienen las manos. Se hizo viral en esa oportunidad.

Días antes, un video y este emotivo mensaje de Anahí dirigido a su amiga también se viralizó en las redes sociales.

“Cómo poder explicar en unas líneas lo que significas para mí, ha sido tanto, hemos pasado por tanto. Tú y yo no tenemos que hablar para saber lo que estamos pensando. Solo vernos a los ojos nos lo dice todo”

“Tu energía es tan fuerte, tú corazón es tan puro y lleno de amor para todos. Estaba escrito que todo lo más increíble te pasara. Estaba escrito que todo lo más increíble te pasara. Alguien como tú, es una en un millón. Mereces todo lo bonito de este mundo y yo siempre quiero estar ahí para celebrarlo”.

Anahí añadió: “Vas a hacer magia pura al reencontrarte con todos los que te amamos en esta nueva etapa llena de amor. Sé que lo sabes, pero yo ¡por ti todo! Te amo Maite Perroni, atentamente la tía consentida de Lía”.

La cantante y actriz no dudó en contestarle a su gran amiga Anahí: “Te amo Any, sabes que cada una de esas hermosas palabras las comparto y que el sentimiento es mutuo”.

Agregó además: “La vida nos dio la oportunidad de encontrarnos y juntas aprender, crecer, y ver lo que es un amor incondicional. Te amo muchísimo y aquí estaré siempre para ti”.

¿Qué pasa con el resto de los amigos de Maite Perroni que no han conocido a la bebé?

El 16 de mayo de 2023, Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron que se convirtieron en padres de la nena Lía.

Christopher Uckermann, ventiló recientemente que no se les había permitido aún por estar “recién nacida”.

“Todavía no (conocemos a la bebé), hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía (verla), está recién nacida”.

Ahora que Anahí la visitó, la pregunta para los fans y seguidores del grupo RBD es ¿cuándo irá el resto de los amigos de Perroni a conocer a Lía?. Aún no se sabe.

Mientras que Maite regresó a sus actividades a un mes de convertirse en madre. La RBD apareció en un evento luciendo radiante una camisa blanca de mangas largas y chaleco negro adornado de llamativos collares metálicos.