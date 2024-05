El mundo del vallenato está de luto tras la muerte del maestro Omar Geles, quien falleció el pasado 21 de mayo a los 57 años, tras sufrir un ataque al corazón cuando jugaba tenis en Valledupar.

Este miércoles, 22 de mayo, se le rindió un sentido homenaje al juglar del vallenato en Valledupar, donde asistieron miles de personas, entre ellas, importantes artistas a los que Geles le escribió exitosos temas musicales, entre ellos Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Peter Manjarrés y Ana del Castillo.

Durante las honras fúnebres, Ana del Castillo, quien consideraba a Omar Geles como un gran amigo, “maestro” y “padrino” musical, no pudo contener el dolor por su pérdida y rompió en llanto mientras intentaba cantar una de las canciones que recientemente él le compuso.

Por medio de videos difundidos en redes sociales, se puede ver a Ana del Castillo tomando el micrófono para interpretar la última canción que Omar Geles le hizo para su repertorio. “Voy a cantar un pedacito de la canción nueva. Se llama Te imaginaba”, dijo en medio del llanto.

“La realidad es que yo te amé más de lo que imaginé que se podía amar. La realidad es que tú no me puedes brindar, aunque quieras, un beso, y no intentando calmar la ansiedad, me volví una experta en imaginar que soy mucho más de lo que puedes para complacerme”, dice parte de la nueva canción de Castillo compuesta por Omar Geles.

En medio del llanto, la cantante intentó interpretar este tema musical, pero no logró continuar y dijo que debía retirarse porque no podía continuar: “Ya no soporto estar aquí, perdónenme. Dios los bendiga a todos”.

Muy afectada

La artista vallenata se ha visto muy afectada por la muerte de Geles, pues desde el primer momento en el que se enteró de su fallecimiento acudió hasta el hospital para corroborar la noticia y se desplomó frente a la Clínica Erasmo de Valledupar.

Asimismo, en medio del homenaje fúnebre, la cantarte solo repetía que quisiera que todo fuera una pesadilla: “Yo solamente quiero decir que quisiera que esto fuera una pesadilla nada más. Hizo todo por mí; amo a Omar Geles. Nunca peleé con él, siempre hizo lo mejor que pudo por mi carrera; el primer sencillo que grabé fue gracias a él. Te agradezco tantas cosas, no puedo creer que esto te esté pasando a ti”, dijo.

Ana del Castillo cantó esta canción que hace poco le entregó el maestro Omar Geles. Que fuerte! pic.twitter.com/fiZMxtYHj7 — R A S P A O' (@Raspao__) May 23, 2024

Si hay alguien que de verdad siente la partida de Omar Geles es Ana del Castillo 💔💔😭😭 pic.twitter.com/hBZpjnDKHt — Andrés Gómez (@andressgomezl) May 23, 2024

