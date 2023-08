Alfredo Rojas celebra 43 años de carrera artística

143988

Hablar de Alfredo Rojas es hablar de la música, la promoción, entre otros, ya que este polifacético cabimero radicado en Medellín-Colombia se ha caracterizado por su versatilidad en el medio artístico.

Es director musical de la agrupación Caribe Show no hay fiesta en la que un venezolano no haga sonar temas como “Dale cintura”, “Cherea Mapi” entre otros. Y es que Alfredo no solo pone a bailar a la gente, también apoya la carrera artística de muchos cantantes, actores, modelos.

Reconocido o emergente, su humildad y constancia lo ha hecho merecedor de muchos premios y el cariño de todos.

En estos 43 años llega rompiendo la liga. Para esta semana saldrá al mercado un tema cover en bolero ranchero producido por el maestro Omar Colina, músico venezolano radicado en los Estados Unidos de América, con un tema de un reconocido cantante mexicano ahora en la voz de Alfredo Rojas.

A finales del mes de septiembre saldrá el 2do. regalo aniversario en su voz, pero en el género de la Guaracha Zuliana que lo ha llevado a recorrer todo el país.

Mientras esperamos por este maravilloso trabajo musical, el cantante, promotor de medios, mánager, productor artístico y locutor Alfredo Rojas sigue con su emprendimiento.

