Aleska Génesis participará en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos tras detención en México: “Yo no soy una delincuente”

Tras el escándalo durante el fin de semana, la modelo venezolana Aleska Génesis ingresó el pasado martes 23 de enero, a la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality show que transmite Telemundo, fue ahí donde aclaró lo ocurrido por presuntamente haber robado.

La criolla sorprendió a más de uno cuando apareció a través de las cámaras de Telemundo para ser una de las concursantes del reality show que promete tener mucha controversia por sus integrantes.

El presentador de televisión Nacho Lozano no dudó en abordarla por la situación que se registró el pasado fin de semana, cuando fue detenida por aparentemente haberse robado unos costosos relojes, aunque posteriormente fue liberada. Por ello, la expareja sentimental de Nicky Jam habló sin tapujos sobre dichas acusaciones.

Aleska con una gran sonrisa en su rostro, aprovechó para iniciar diciendo: “Creo que la vida me puso una prueba y la pasé, porque yo sabía que iba a pasar, antes de subir al vuelo me notificaron que tenía un orden de aprensión”, pero aparentemente no fue suficiente porque añadió que: “Yo no soy una delincuente”.

La modelo añadió que: “Aprendí que siempre tengo que mantener la fe, eso es lo que hace que ocurra el milagro, y ahora estoy más que lista para entrar a la casa y vean quién es realmente Aleska Génesis”.

A su vez, algunos internautas aseguraron que la modelo profesional venezolana podría ser la primera participante eliminada de la cuarta temporada.

