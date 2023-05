Alejandro Sanz alarma a sus seguidores con su mensaje en redes sociales: “Estoy triste y cansado”

101259

El cantante español Alejandro Sanz alarmó a sus fans y seguidores tras publicar en su cuenta de Twitter un perturbador mensaje, en el que expresa no sentirse bien y estar cansado.

Las reacciones a este comentario fueron instantáneas, muchas de ellas manifestando su apoyo, y solidaridad y recomendando al afamado artista qué hacer, para salir de este trance emocional.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió el cantante de Corazón partío, Amiga mía, Mi soledad y yo, entre otras.

Luego de esta confesión, Sanz dijo estar trabajando para superar este estado anímico.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, aseguró.

Estos fueron algunos de los comentarios que expresaron su solidaridad y comprensión con el español:

“La soledad interna, la tristeza invisible y el dolor agudo incomprendido debería ser un eslabón para unirnos solo por el poder humano de apoyar a quienes hemos vivido esa sensación que adormece el alma”; “A todos nos pasa maestro, apóyate de la gente que te quiere. Mañana será otro día, toca poner buena cara y seguir adelante”; “Te acompaño, sin palabras, en silencio, pero allí, porque abrirse y ser vulnerable… vivir a corazón abierto, es la única manera de tocar la vida y dejarse llevar por ella, hasta el fondo, como la ola que nos hace revolcar al intentar surfear nuestra existencia”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Noticia al Día