La presentadora puertorriqueña Adamari López cuenta qué le salvó la vida y el regalo más preciado que quiere dejarle a su hija Alaïa.

La presentadora puertorriqueña de 52 años, quien es sobreviviente de cáncer, se unió a la campaña “Remisión con una Misión” de Aflac, para mejorar la salud de los hispanos y prevenir enfermedades.

“En mi caso, el tener una detección temprana de la enfermedad es lo que yo entiendo que me salvó la vida”.

“Yo descubrí que tenía cáncer cuando tenía 33 años. Yo tenía una bolita en uno de mis senos, no sabía bien qué era, pero fui al doctor inmediatamente”.

“Descubrí que tenía cáncer, algo sorpresivo para mí, una noticia que uno nunca quiere escuchar, pero como lo agarré a tiempo hoy día estoy viva y puedo contar mi historia”.

Buscar ayuda médica fue esencial, asegura la también actriz y autora.

“A lo mejor si hubiera tenido ese pensamiento que muchos pueden tener de: ‘ay eso es una bolita, eso no es nada, eso se me va a ir’, y no me lo vuelvo a revisar, hubiese dejado pasar el tiempo —como yo no me sentía mal, como muchos de los hispanos que no se sienten mal y no van a revisiones médicas— pues yo no entendía que necesitaba nada. Decidí ir rápido al doctor y por eso es que hoy día siento, pienso y doy fe de que estoy viva”.

Adamari López pasó la página con Luis Fonsi

¿Cuándo pasaste la página? “Cuando hice mi libro Viviendo, hace 14 años”, dijo López. “Creo que él la pasó ahora, yo la pasé 14 años atrás”, afirmó la actriz y presentadora puertorriqueña.

Al preguntarle si fue feliz en su matrimonio con el cantante, López dijo: “muy feliz, y me ayudó a salir de un momento durísimo. Era mi pareja y fue de lo que quizás más yo me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, de formar una familia para toda la vida. Y esa misma persona, con la que yo tenía esa ilusión, también en su momento me causó el mayor dolor”.

Añadió: “Aunque fue duro, me hizo encontrar otra fortaleza que yo tampoco sabía que tenía. Y Papa Dios me ha dado bendiciones grandísimas. Yo solo tengo agradecimiento para la vida, para la gente que ha pasado a mi alrededor. Tengo buenos pensamientos y buenos deseos. Rezo mucho por la gente que ha pasado por mi vida”.

