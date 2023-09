Actriz de “Misión imposible” reveló que fue víctima de incesto en la infancia

151796

La actriz francesa Emmanuelle Beart, estrella de la película Misión imposible, declaró el martes que en la infancia fue víctima de incesto, recoge AFP.

En un documental, Such a resounding silence, Beart afirmó que las relaciones incestuosas empezaron cuando tenía diez años y duraron hasta que cumplió los 14.

No obstante, no precisó qué parentesco la une al abusador, porque, según la codirectora del film, Anastasia Mikova, no era “el enfoque de la película”.

Además, Mikova indicó que el violador no era el padre de la actriz, el famoso cantante Guy Beart.

En un mensaje de video que se exhibió en una rueda de prensa, Beart manifestó que inicialmente no había querido contar su propia historia, sino las de otras víctimas de incesto. Sin embargo, “su honestidad y su valentía hicieron que yo también quisiera hablar”, añadió.

Asimismo, en el documental la actriz se dirigió al abusador. “Dado que mi padre, mi madre y mis amigos no notaron nada, pudiste volver a hacerlo, y lo hiciste por cuatro años”, aseveró Beart y agregó que fue “salvada” por su abuela.

