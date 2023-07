Actriz Bibi Gaytán se prepara para su gran regreso

126727

Bibi Gaytán se prepara para su gran regreso a los escenarios tras más de 15 años de ausencia y sus fans también.

La actriz, cantante, bailarina mexicana vuelve a la palestra pública con la puesta en escena “Amor sin barreras”, producida por Gerardo Quiroz. La noticia alegró a muchos, especialmente a su familia.

Sin duda, los seguidores de la artista están emocionados, pero su marido, Eduardo Capetillo no cabe del orgullo de ver a su esposa triunfando nuevamente en las tablas.

El también actor y cantante mexicano no pudo evitar deshacerse en halagos para su esposa en el programa Ventaneando de TV Azteca.

“Volver a los escenarios después de tanto tiempo está padrísimo la verdad, yo la veo fascinada, muy contenta y nos irradia esa felicidad, todos en casa estamos muy contentos”.

Capetillo estuvo al borde de las lágrimas cuando habló del trabajo de Bibi. “Se me hace un nudo en la garganta, pero en los ensayos cuando yo la veía bailar All That Jazz y cuando la veo cantar… ¡me derrito!”, relató con una gran sonrisa en el rostro.

Bibi Gaytán regresa y con ella rumores sobre el supuesto dominio que tiene sobre ella Eduardo Capetillo



Tras la noticia del regreso de la reconocida actriz, vuelven también las especulaciones y rumores. Bibi Gaytán está visiblemente feliz.

Gaytán de 51 años volvería en 2020 con el musical Chicago, pero fue suspendido debido a la pandemia.

Biby Gaytán acepta que, además de la felicidad que sus hijos le han traído a su vida, también les debe la permanencia en el medio del espectáculo, aun cuando ella ha estado alejada de las cámaras y los escenarios, reseñó El Universal.

Recientemente, Eduardo Capetillo, fue cuestionado sobre los rumores que rodean a su matrimonio sobre que él no dejó que su esposa continuara con su carrera, después de la boda.

El artista respondió de forma contundente y echando por tierra los rumores:

“Bibi y yo nos encontramos hace 27 años y hace 25 decidimos conjuntamente llevar a cabo un proyecto de vida, el cual se ha dado de manera espectacular y maravilloso”, publicó Hola.