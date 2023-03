60931

-El actor venezolano Guillermo García, expresó en sus redes sociales su opinión y percepción sobre la realidad de Venezuela, luego de recorrer durante varios meses su país y afirmó que: «Venezuela no se ha arreglado nada».

Su comentario inició diciendo que luego que regresa de Venezuela, después de «haber recorrido un montón de ciudades», se toma un tiempo para la reflexionar y esto lo llevó a concluir que: «Venezuela no se ha arreglado nada».

«Esto para los que viven afuera, para los que viven que incluso están adentro y tienen como una indolencia al decir que viven en un país perfecto porque se desenvuelven en cuatro cuadras y en un sector que al parecer está más privilegiado que el resto del país», comentó en el video publicado en Twitter.

Malos servicios

García indicó que en el caso de su familia residente en Barquisimeto, sufren por la falta de agua desde hace más de año y medio. «Hay un tema con Hidrolara y una cosa que nunca han podido arreglar y todo el mundo tiene que buscar una cisterna cada semana o dentro de semana y media, los que tenemos la fortuna de tener un tanque en la casa y llenar con el camión cisterna, que te cobra en dólares además».

Calificó de ridículos los precios de la gasolina y los comparó en Los Ángeles, California, que a su juicio es la ciudad más cara de los Estados Unidos.

Salarios ridículos e inseguridad

En cuanto al salario mínimo significó: «No llega a siete dólares al mes y tienes precios en los mercados más ridículos que en un país que el salario está entre 15 y 20 dólares la hora, no el mes».

El actor también se refirió al tema de la inseguridad. «Es tan peligroso Venezuela, la gente no habla de lo peligroso que es Venezuela, es tan peligroso que si te vas de un estado a otro, después de las nueve de la noche, la guardia no te deja pasar, o esperan e una alcabala a que se reúnan 30 carros y pasan los 30 carros seguidos, después de ahí la guardia no responde, ni la policía, ni nadie…, entones tu no puedes viajar de noche ya».

«Matraca y extorsión»

En un segundo tuit denunció también la «matraca y extorsión» de los funcionarios policiales y los usuarios.

«Cuando vas de viaje, la policía y la Guardia Nacional te quieren extorsionar por cualquier cosa, desde un certificado médico hasta cualquier cosa que sirva de excusa para sacar dinero y todo en dólares además, porque el bolívar no existe y solo se usa para pagar el peaje».

Aseguró que el espíritu del venezolano ha cambiado y está cansado de la política, «solo quiere trabajar y que lo dejen trabajar, no le cree al Gobierno, ni a la oposición».

García cuestionó además a los artistas que «aparecen como zombis» en época de campaña electoral, para apoyar a los candidatos del oficialismo.

