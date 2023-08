142908

Gabriel Soto anunció que debe hacer una pausa en la televisión para cuidar su salud.

El actor mexicano, quien ha estado saturado por tantos compromisos laborales, ha decidido tomarse un tiempo de descanso.

La salud de Soto tiene problemas y para evitar una intervención quirúrgica deberá retirarse de los reflectores, así lo informó el artista al programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía”.

Gabriel Soto añadió: “Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”.

El intérprete, de 48 años, se ha dedicado por completo a su trabajo y ahora debe lidiar con las consecuencias, reseña People.

¿Por cuánto tiempo se retirará de la TV Gabriel Soto?



El protagonista de la telenovela, “Mi camino es amarte”, explicó que el retiro provisional será de varios meses.

“Ahora sí, ya un necesito de unos mesesitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”.

Asimismo, Gabriel Soto añadió: “Ahora sí necesito dedicarme a mí; a mi salud primero que nada”.

Por lo que sus seguidores no deben preocuparse y solo esperar que se recupere pronto

Soto dará mayores detalles sobre el destino que estará tomando para sus vacaciones, si es que así sucede, o bien de lo que pretende hacer durante su anunciado descanso.