Evaluna fue atacada en redes sociales tras celebrar Halloween

La artista venezolana Evaluna causó revuelo en redes social tras publicar unas fotos en la que celebraba Halloween.

En su cuenta de Instagram, la venezolana publicó un carrete de imágenes en las que se le podía ver disfrazada de vaca en una reunión junto a sus seres queridos. Sin embargo, lo que causó la polémica en sus seguidores, es que la cantante festejara esta fecha ya que en diferentes oportunidades se ha declarado seguidora de Dios.

Esta es la razón por la que muchos de sus seguidores la empezaron a atacar ya que es una contradicción.

“¿Sos cristianas y festejas Halloween? Hipocresía total”, “Que pésimo eres para los cristianos”, “Los hijos de Dios son luz no tinieblas. No festejamos eso, son brujerías del diablo” “¿Cómo pones que Jesús es en el centro de todo y te disfraz para Halloween?”, “Confundes a las personas que recién se convierten…. Es una fiesta satánica”, “¿Evita sabes el significado de Halloween?”, “Halloween es una tradición que no va con los cristianos evangélicos ni católicos”, son algunos de los comentarios que se aprecian en la publicación.

Noticia al Día/Ronda