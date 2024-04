Esta es la lista de nominados a Premios Platinos

La sociedad de la nieve, en cine, y las producciones argentinas Iosi, el espía arrepentido. S2 y División Palermo, en televisión, son las más nominadas para la XI edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que se entregan este sábado en una gala en la Riviera Maya (México).

Este es el listado completo de nominaciones a los Platinos, premios organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos (Fipca):

Mejor película iberoamericana de ficción:

Cerrar los ojos – España y Argentina.

La sociedad de la nieve – España.

Los delincuentes – Argentina, Brasil, Chile y Luxemburgo.

Tótem – México, Dinamarca y Francia.

Mejor comedia iberoamericana de ficción:

Bajo terapia – España.

Los wanabis – Ecuador.

Norma – Argentina, Uruguay y Chile.

Te estoy amando locamente – España.

Mejor película de animación:

Dispararon al pianista – España, Francia, Países Bajos, Portugal y Perú.

El sueño de la sultana– España y Alemania.

Home is somewhere else – México y EEUU.

Nayola – Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia.

Robot dreams – España y Francia.

Mejor película documental:

El juicio – Argentina, Italia, Francia y Noruega.

La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite -España.

La memoria infinita – Chile.

Una jauría llamada Ernesto – México, Suiza y Francia.

Premio Platino a la mejor ópera prima de ficción:

20.000 especies de abejas – España.

Blondi – Argentina, EE.UU. y España.

La pecera – Puerto Rico y España.

Los colonos – Chile, Taiwán, Argentina, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Alemania y EEUU.

Simón – Venezuela y EEUU.

Tengo sueños eléctricos – Costa Rica, Bélgica y Francia.

Premio platino al cine y educación en valores:

20.000 especies de abejas – España.

La memoria infinita – Chile.

‘Puan’ – Argentina, Brasil, Francia, Italia y Alemania.

Radical – México y EE.UU.

Mejor dirección:

Isabel Coixet, por Un amor.

Juan Antonio Bayona, por La sociedad de la nieve.

Lila Avilés, por Tótem.

Pablo Larraín, por El conde.

Mejor interpretación masculina:

Damián Alcázar, por El caso Monroy.

David Verdaguer, por Saben aquell.

Enzo Vogrincic, por La sociedad de la nieve.

Jaime Vadell, por El conde.

Marcelo Subiotto, por Puan.

Mejor interpretación femenina:

Carolina Yuste Saben aquell.

Dolores Fonzi, por Blondi.

Laia Costa, por Un amor.

Lola Amores, por La mujer salvaje.

Malena Alterio, por Que nadie duerma.

Mejor interpretación masculina de reparto:

José Coronado Cerrar los ojos.

Leonardo Sbaraglia Puan.

Luis Bermejo, por Un amor.

Matías Recalt, por La sociedad de la nieve.

Mejor interpretación femenina de reparto:

Alejandra Flechner, por Puan.

Ana Torrent, por Cerrar los ojos.

Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas.

Antonia Zegers, por El conde.

Mejor música original:

Alfonso Vilallonga, por Robot dreams.

Pascual Reyes y Juan Pablo Villa, por Radical.

Pedro Osuna, por Blondi.

Sergio de la Puente, por La pecera.

Mejor guion:

Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas.

Guillermo Calderón y Pablo Larraín, por El conde.

Michel Gaztambide y Víctor Erice, por Cerrar los ojos.

Rodrigo Moreno, por Los delincuentes.

Mejor dirección de montaje:

Adriana Martínez, por Huesera.

Andrés Gil y Jaume Martí, por La sociedad de la nieve.

Carolina Siraqyan, por La memoria infinita.

Manuel Ferrari, Nicolás Goldbart y Rodrigo Moreno, por Los delincuentes.

Mejor dirección de arte:

Curru Garabal, por Cerrar los ojos.

Julieta Dolinsky, por Puan.

Rodrigo Bazaes, por El conde.

Sebastián Orgambide, por Los colonos.

Mejor dirección de fotografía:

Inés Duacastella y Alejo Maglio, por Los delincuentes.

Pedro Luque, por La sociedad de la nieve.

Simón Brauer y Tomás Astudillo, por La piel pulpo.

Valentín Álvarez, por Cerrar los ojos.

Mejor dirección de sonido:

Christian Giraudy Omar Pareja, por Huesera.

Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por La sociedad de la nieve.

Miguel Hormazábal, por El conde.

Pablo Isola, por Cuando acecha la maldad.

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:

Barrabrava – Argentina y Uruguay.

El cuerpo en llamas – España.

Iosi, el espía arrepentido. S2 – Argentina.

Los mil días de Allende – Chile, España y Argentina.

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie:

Alfredo Castro, por Los mil días de Allende

Gustavo Bassani, por ‘Iosi, el espía arrepentido. S2’.

Javier Cámara, por ‘Rapa.

Santiago Korovsky, por ‘División Palermo’.

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie:

Aaline Küppenheim ‘Los mil días de Allende’

Lola Dueñas, por ‘La mesías’.

Micaela Riera, por ‘El amor después del amor’.

Úrsula Corberó, por ‘El cuerpo en llamas’.

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie:

Andy Chango, por ‘El amor después del amor’.

Daniel Hendler, por ‘División Palermo’.

Emiliano Zurita, por ‘La cabeza de Joaquín Murrieta».

Manolo Solo, por ’30 monedas T2′.

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie:

Carmen Machi, por ‘La mesías’.

Minerva Casero, por ‘Iosi, el espía arrepentido. S2’.

Najwa Nimri, por ’30 monedas T2′.

Pilar Gamboa, por ‘División Palermo’.

Mejor creador en miniserie o teleserie:

Álex de la Iglesia, por ’30 monedas T2′.

Daniel Burman, por ‘Iosi, el espía arrepentido. S2’

Juan Pablo kolodziej, por ‘El amor después del amor’.

Santiago Korovsky, por ‘División Palermo’.

Lee también: Conozca los ganadores de los premios Óscar 2024: “Oppenheimer” arrasó con siete estatuillas

Noticia al Día/Información de EFE