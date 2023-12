El venezolano Alejandro Nones revela detalles de su participación en la serie Pacto de Sangre y Colao 2

194377

Alejandro Nones participa en la serie Pacto de Sangre, estrenada a mediados del mes de noviembre y transmitida por la aplicación streaming ViX .

El criollo interpreta al personaje de «Benjamín» y también encarna el papel «Ernesto» en el largometraje grabado en República Dominicana.

«Lo que venga se trabaja. Y si no lo he trabajado nunca, me va a gustar más», expresó el también actor de la serie de suspenso ¿Quién mató a Sara? Sobre sus proyectos actorales más recientes.

De igual manera, destacó que luego de encontrarse con un papel distinto a su personalidad, fue imposible decir que no al momento de aceptar para colaborar en la serie.

La serie de suspenso cuenta la historia de cuatro amigos y sus parejas al enfrentar una muerte repentina que amenaza con cambiarles la vida.

“El proceso fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad de mucho trabajo de mesa, lectura y convivir con mis compañeros”, describió el también productor al relatar cómo fue el proceso de grabación de la serie estrenada el pasado 10 de noviembre. “Entendimos que teníamos que desarrollar una hermandad muy importante porque no iba a tener peso la historia”, añadió.

Asimismo, el venezolano destacó que «uno tiene que ser generoso como actor y el poder trabajar con gente que te lo permite es simplemente una lección de vida que te llevas para tu casa».

Para Nones, la serie es un gran proyecto visual y de lo mejor que haya hecho en su carrera actoral.

Del mismo modo, para el artista participar de la película Colao 2 fue una experiencia divertida y distinta a pasadas colaboraciones.

“A mí me gustan mucho los retos. Me gusta no sentirme cómodo y la comedia es algo que me gusta”, confesó Nones sobre su participación en el largometraje.

Además, debido a la conexión de Venezuela con el Caribe, el actor admitió que durante el proceso de producción se enamoró de la cultura dominicana.

“Ahora que estoy aquí en Puerto Rico, me doy cuenta qué hay un poco de esa misma esencia caribeña que es tan cercana”, explicó Nones tras visitar la isla. “Eso sin duda me conecta con el corazón y la esencia de mi ser venezolano”, añadió.

El también actor de telenovelas reveló que su personaje en la producción dominicana le brindó la oportunidad de colaborar con nuevos actores y explorar su creatividad.

Lee también: Alejandro Vásquez Escalona, fotógrafo y docente zuliano, gana Concurso Internacional de Cuentos de Gold Editorial de Colombia donde participan 14 países

Noticia al Día/Información de El Nacional