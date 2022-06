Diana Quijano, actriz de exitosas telenovelas, anuncia que tiene cáncer

junio 24, 2022 - 8:06 pm

Lulú en Prisionera (2004), Camila en Victoria (2007) o Beatriz en Tierra de Reyes (2014) son algunos de los personajes con los que Diana Quijano se ha dejado ver en la pantalla de Telemundo en las últimas dos décadas. A sus 60 años, la actriz peruana atraviesa un difícil momento personal.

Quijano compartió este viernes un conmovedor video por medio de su cuenta oficial de Instagram en el que anuncia que tiene cáncer de seno y pide la ayuda de sus seguidores para poder cubrir los gastos que requiere esta «costosa enfermedad» ya que «lamentablemente no tiene seguro de salud y sus recursos económicos luego de tan golpeada pandemia no son suficientes».

«Hola, soy Diana Quijano, la actriz de telenovelas», comienza compartiendo la actriz en la grabación que colgó esta mañana en las redes sociales. «A lo mejor has visto una que hice en el 2008, ha girado por todo el mundo y la han dado 8 mil 800 veces. Se llamó Victoria. Mi personaje se llamaba Camila. En la serie a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama Filiberto. Y sí al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que Filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda».

Erika Schaefer, ex Señora Perú y empresaria, junto a la Fundación de Reinas del Perú se han encargado de organizar «la cruzada de solidaridad por la salud de la actriz».

«Nuestra querida Diana que con su talento ha llegado a muchos países en el mundo a través de famosas teleseries a lo largo de 30 años requiere una operación de urgencia para extirpar un tumor cancerígeno en el seno derecho. Lamentablemente no cuenta con un seguro de salud y sus recursos económicos para cubrir esta costosa enfermedad luego de tan golpeada pandemia no son suficientes», reza el comunicado con el que se acompañó el video de Quijano. «Sabemos de sus cualidades personales, seguimos y admiramos su trabajo como actriz y estaremos complacidos de ayudarla creando un fondo para cubrir los gastos de su tratamiento completo».

