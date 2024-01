Debes saberlo: NO todos los gatos cazan ratones

213493

Cuando tenemos un gato en casa pensamos en Tom, si el de la comiquita que persigue a Jerry y Silvestre queriéndose comer a Piolín, realmente, no todos los felinos cazan y, se dan casos donde hacen amistad con los roedores convirtiéndose en sus cómplices.

La IA Luzia sobre el tema explica:

No todos los gatos cazan. Aunque el instinto de caza es natural en la mayoría de los gatos, algunos pueden no mostrar interés en atrapar presas, especialmente si han sido criados en un entorno doméstico desde muy jóvenes y no han tenido la oportunidad de cazar. Además, el temperamento individual de cada gato puede influir en su disposición a buscar presas.

Entrenar a un gato para cazar ratones puede ser complicado, el instinto es natural en ellos. Algunos consejos prácticos incluyen jugar con tu gato usando objertos que simulen presas pequeñas, como ratones de hule o plumas, para estimular su instinto de caza. También puedes crear escenarios en casa utilizando túneles o escondites donde puedan acechar a sus “presas”. Recuerda que no todos los gatos tienen el mismo nivel de interés en cazar, así que es posible que algunos simplemente no estén interesados.