De sufrir bullying a Miss Venezuela 2022: La historia de Diana Silva

Diana Carolina Silva Francisco, Miss Venezuela 2022 y quién nos representa en el Miss Universo que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el Salvador, contó los pormenores de cómo fue su camino para llegar a la tan anhelada corona.

Silva es hija de un peruano que vive en Venezuela hace más de 40 años, cuenta con pasaporte portugués por parte de sus abuelos maternos.

Durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta la venezolana contó el bullying que recibió por su aspecto físico.

“Desde muy pequeña sufrí bullying, siempre había un comentario sobre el aspecto físico. Pero al regresar a casa mis padres me recordaban lo que realmente importaba que eran los valores que teníamos y nuestra esencia y lo que podíamos hacer”, expresó la joven de 26 años.

Durante gran parte de su trayectoria en el colegio recibió muchos comentarios de este tipo por ser la más alta o la más flaca de la clase. Estas situaciones forjaron en ella un carácter de empatía que le hacía querer ayudar a personas que estuvieran pasando situaciones difíciles.

Larga preparación para la corona de Miss Venezuela

«A mis 16 años, yo entendí que necesitaba formarme en lo que iba a ser mi proyecto a largo plazo, que era el Miss Venezuela. Yo entendí que mientras más me preparaba y probaba en los concursos me iba a sentir mejor», explicó.

Ante esto, sostuvo que gracias al apoyo constante de su familia siempre tuvo motivación para prepararse aún más.

«Cada vez que yo pasaba por un concurso entendía que iba adquiriendo más conocimientos y me iba formando en una mujer más preparada», acotó.

Desmayo en Miss Tierra 2018

«Me sentí mal, fue un momento muy difícil, sobre todo al ver las redes sociales en las que el país estaba comentando de forma negativa lo que estaba pasando. Muchos me dieron el nombre de la desmayada y para mí fue muy fuerte porque se me estaba dando a conocer por lo que pasó en ese minuto y no por todo el trabajo bonito que había realizado para que ellos se sintieran orgullosos», recordó.

Todo lo que sucedió en el Miss Tierra la llevó a alejarse de las redes sociales mientras se recuperaba de lo ocurrido.

«Este medio puede ser muy duro a veces, pero sobre todo me deja sorprendida la cantidad de personas que sin conocerte, dicen que las inspiraste en situaciones difíciles«, reflexionó.

«Tenía una dieta muy estricta porque me habían dicho que no iba a entrar en mi vestido. Esa experiencia me demostró que lo más importante es sentirse bien, que tener una buena dieta, porque se puede hacer y lo hice justamente en el Miss Venezuela. Nosotras éramos conocidas como el grupo de las que no hacíamos dieta y nos vimos bien, porque nos sentíamos bien», concluyó.

Noticia al Día/Caraota Digital