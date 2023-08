De cumple hoy 1992: Demi Lovato, actriz y cantante pop estadounidense

143885

Demetria Devonne Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México; 20 de agosto de 1992, es conocida como Demi Lovato, es una actriz, cantante y compositora estadounidense.

Lea también: https://noticialdia.com/entretenimiento/farandula/especulan-que-luis-miguel-presenta-problemas-con-su-voz/

Después de aparecer en la serie de televisión infantil Barney y sus amigos (2002-2004), Lovato saltó a la fama por interpretar a Mitchie Torres en la película musical para televisión de Disney Channel Camp Rock (2008) y su secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

La banda sonora de la película anterior contenía «This Is Me», el sencillo debut de Lovato y el dúo con Joe Jonas, que alcanzó el puesto número nueve en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Después de firmar con Hollywood Records, Lovato lanzó su álbum debut de pop rock, Don’t Forget (2008), que debutó en el número dos en el Billboard 200 de Estados Unidos. Su seguimiento, Here We Go Again (2009), debutó en el número uno en los Estados Unidos, mientras que su canción principal alcanzó el número 15 en el Billboard Hot 100.

Como activista de varias causas sociales, las luchas de Lovato con un trastorno alimentario y el abuso de sustancias han recibido una considerable atención de los medios, en respuesta a lo cual publicó las memorias de autoayuda Staying Strong: 365 Days a Year (2013) y estrenó los documentales Demi Lovato: Simply Complicated (2017) y Demi Lovato: Dancing with the Devil (2021).

Lovato ha vendido más de 24 millones de discos en los Estados Unidos3​ y también ha recibido numerosos reconocimientos, incluido un MTV Video Music Awards, 14 Teen Choice Awards, cinco People’s Choice Awards, dos Latin American Music Awards, un Guinness World Record y fue incluida en la lista anual Time 100 en 2017.

Noticia al Día

Con información de Wikipedia